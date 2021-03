Approvato finanziamento regionale per l’ammodernamento del molo di Torre Canne

Nuova banchina e nuovi arredi per un porto più moderno e fruibile. Il Comune di Fasano, nel Brindisino, ha ottenuto dalla Regione Puglia 659mila euro per l’ammodernamento del molo di Torre Canne. Il progetto è stato ammesso nella graduatoria del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 su Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’ asta e ripari di pesca.

Il progetto riguarderà la manutenzione della banchina e la sostituzione degli arredi. In particolare, la banchina sarà rinforzata e ripristinata con la realizzazione di una sovrastruttura di calcestruzzo armato e una pavimentazione monolitica di tipo industriale in cemento. Saranno migliorati anche gli arredi a disposizione degli operatori del porto, grazie a nuovi dispositivi per l’ormeggio delle imbarcazioni, un nuovo fanale di segnalamento, ci saranno interventi per le sedute e le fioriere, il miglioramento dell’illuminazione e una copertura per la vendita diretta del pescato.

L’intervento di ristrutturazione del molo di Torre Canne segue quello di Savelletri, sempre in provincia di Brindisi, dove sono in fase di completamento i lavori di rifacimento del molo di Levante, finanziati dal Gal.

Entrambe le marine potranno avere un porto più vivibile e più fruibile a beneficio dei pescatori ma anche dei visitatori e turisti: «Un’altra opera pubblica sarà realizzata – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria –, un altro cantiere che rappresenta speranza, posti di lavoro e valorizzazione della tradizione marinara di tante famiglie fasanesi. Ringrazio quanti hanno consentito questo risultato – ha concluso il primo cittadino di Fasano – a partite da tutta la struttura dei Lavori Pubblici del Comune e gli enti coinvolti e l’assessore al Demanio Giuseppe Galeota».