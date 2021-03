Torna a tingersi d’azzurro la Innotech Serra Fasano: convocato il giovane Luigi Passiatore

Torna a tingersi d’azzurro la Innotech Serra Fasano, grazie alla convocazione del giovane Luigi Passiatore per lo stage che si svolgerà dal 28 al 31 marzo presso il Centro Tecnico Federale di Chieti, da cui nascerà la formazione della nuova Italia U17, il cui debutto internazionale è già fissato negli Europei Open in programma a Göteborg (Svezia) e che sarà guidato sul campo dal DT Riccardo Trillini e dal tecnico Giuseppe Tedesco.

Questo il pensiero del presidente Lino Soleti sulla prestigiosa convocazione: «Avere nuovamente un nostro atleta in azzurro ci rende felici, voglio fare i miei complimenti a Luigi per aver meritato questa convocazione e gli auguro di meritarne ancora altre. Ogni volta che un nostro ragazzo è chiamato in nazionale, siamo contenti e orgogliosi come se si trattasse della prima volta perché, per una piccola società come la nostra, rappresenta un’importante conferma della validità del grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che vogliamo continuare a fare grazie alle aziende che insieme al title sponsor Innotech ci sostengono e a chi come atleti, dirigenti e famiglie continuano ad impegnarsi quotidianamente per la “Roberto Serra”».

Procede, dunque, nel migliore dei modi la tredicesima stagione sportiva consecutiva della Polisportiva “Roberto Serra” Fasano che quest’anno, dopo tre stagioni dedicate esclusivamente all’attività giovanile ha scelto di affrontare un impegnativo campionato di serie B maschile con una rosa dall’età media molto bassa, composta da promettenti giocatori ancora in età di settore giovanile, pagandone però lo scotto nella prima parte di campionato, con una sola vittoria in quattro partite, senza però mai sfigurare con alcun avversario.

Intanto, giovedì 1 aprile prossimo, si disputerà la seconda gara del campionato under 17 maschile, con Passiatore e compagni che dopo aver superato la Uisp Putignano nella gara d’esordio, ospiteranno nella palestra Zizzi la Fidelis Andria, fischio di inizio ore 16,30.

Il ritorno in campo per la serie B è invece previsto per giovedì 15 aprile, quando è in programma il recupero del derby della prima giornata di andata con la Pallamano Fasano, non disputato a causa delle problematiche legate alla positività al Covid-19 di molti suoi atleti.