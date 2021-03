Questa estate torna la “Fasano-Selva”

La gara automobilistica “Fasano-Selva”, dopo due anni di sospensione a causa dei lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della strada statale 172 dir., si correrà il prossimo 29 agosto e sarà valevole per il Trofeo Italiano Velocità della Montagna – Sud. Ad annunciarlo è Laura De Mola, presidente della Egnathia Corse (associazione che organizza l’evento).

Nei giorni scorsi, il consigliere regionale Fabiano Amati ha convocato un incontro a Palazzo di Città, alla presenza di Laura De Mola, dell’ing. Marzi (capo compartimento Anas), di un suo collaboratore, del sindaco Francesco Zaccaria, del membro Aci Oronzo Pezzolla.

«Colgo l'occasione – afferma la manager fasanese – per ringraziare tutti loro per la fattiva collaborazione. Ci è stato garantito che i lavori sulla strada statale 172 saranno terminati entro fine aprile: per evitare il sorgere di problematiche impreviste, anziché prevedere la gara a giugno, con gli organi federali abbiamo deciso di metterla in calendario il 29 agosto, unica data libera in cui non si corre il Campionato Italiano».

La sospensione per due anni della competizione non permette alla “Fasano-Selva” di rientrare nel campionato italiano. «Siamo costretti a ripartire dal Tivm-Sud a carattere interregionale – riprende Laura De Mola –, un passaggio obbligato per tornare poi ad essere tappa del Civm già a partire, speriamo, dal prossimo anno. Dobbiamo ricominciare tutto da capo e, contrariamente a quello che molti pensano, non è semplice. Anche e soprattutto dal punto di vista economico, in epoca di pandemia ancora peggio. Devo per questo ringraziare soprattutto la Block Shaft del patron Emilio Lacirignola poiché grazie ad essa riusciamo a coprire tutte le spese, nonostante il grande aiuto purtroppo non sufficiente delle altre aziende».

Dopo l’incontro e le rassicurazioni dell’Anas e dopo aver stabilito la data per la disputa della prova, il prossimo passaggio sarà quello di inoltrare la domanda al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale per ricevere il nulla osta all’organizzazione della gara. Anche per la 62ª edizione della “Fasano-Selva” è previsto il trofeo vip, ma la tappa fasanese non farà più parte del campionato europeo. «L’esperimento non è andato bene – conclude Laura De Mola –, non ne vale la pena: l’importante è ora ripartire per ricostruire, la “Fasano-Selva” torna ed è questa la cosa più importante».