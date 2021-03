Trasporto pubblico locale, quattro nuovi punti vendita per l’acquisto dei biglietti

Da oggi i biglietti del trasporto pubblico locale possono essere acquistati anche in agenzie del territorio, non solo tramite app o pc.

La Sita ha messo a disposizione degli utenti quattro punti vendita in diversi punti del territorio che andranno incontro a quanti non hanno dimestichezza con la tecnologia e non possono comprare i ticket online.

Le agenzie sono: Cuore di Carta (via Roma 116), il Bar della stazione (largo Stazione 15), la ricevitoria n. 14 (piazza Libertà 25 a Montalbano) e Tabacchi ricevitoria lotto (corso Nazionale a Pezze di Greco).

Per comprare i biglietti i cittadini potranno recarsi direttamente in questi punti vendita e la procedura telematica di acquisto sarà effettuata direttamente dal titolare dei negozi.

«Ringraziamo la Sita per aver attivato questo servizio in accordo con l’amministrazione – commenta il primo cittadino –. L’individuazione di questi punti vendita consentirà di agevolare quanti non hanno possibilità di comprare i biglietti tramite app o tramite il sito».

La procedura di acquisto esclusivamente telematica è stata resa necessaria dall’emergenza Covid e dalla obbligatorietà di rispettare il rapporto tra capienza dei mezzi e numero massimo di posti occupabili, ma rappresenta un ostacolo soprattutto per i più anziani che non hanno confidenza con la tecnologia.

«Ringrazio la Sita per aver raccolto questa esigenza che i cittadini mi avevano manifestato e che abbiamo subito segnalato all’azienda – dice Zaccaria –. In collaborazione con la Sita, la nostra amministrazione si è già attivata affinché i punti vendita possano aumentare in modo tale da avere più agenzie in altri punti del nostro territorio».