Un video di Spazi Aperti Equoenonsolo per la XVII settimana di azione contro il razzismo

Quest’anno nell’ambito della XVII settimana di azione contro il razzismo (21/27 marzo 2021) promossa dall’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), Spazi Aperti Equoenonsolo come sportello Nodiscriminazioneinpuglia a causa della situazione emergenziale dovuta al covid-19 ha deciso di fare un azione virtuale: ha prodotto un video che racchiude tutte le edizioni dell’iniziativa “Una ricetta contro il razzismo” che ogni anno veniva organizzata con tante associazioni del territorio per divulgare un messaggio di antidiscriminazione e rispetto e valorizzazione delle diverse culture .

L’augurio è che ci sia la massima diffusione sui canali social al fine di sensibilizzare, coinvolgere e contribuire a sviluppare una cultura civica attiva per il contrasto alle discriminazioni etnico razziali e multiple.

Lo sportello antidiscriminazioni in Puglia è attivo presso la bottega Equoenonsolo in via Fogazzaro 59, Fasano (328.9536770) e presso Spazi aperti Luoghi Comuni corso Nazionale 174-176 Pezze di Greco (328.8682626)

Ecco i link per visualizzare il video:

FB: spaziapertiequoenonsolo

Instagram: spazi aperti_equoenonsolo

Web: www.equoenonsolo.it