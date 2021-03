Celebrazione online di San Giuseppe e del papà all’UTL

Oggi, 19 marzo, la locale Università del Tempo libero celebra la festività di San Giuseppe con un ricco video-programma.

La presidente dell’associazione in un video parla della devozione della comunità autoctona per l’umile falegname Giuseppe, padre putativo di Gesù.

A Fasano, città dal cuore artigiano per eccellenza, l’immagine del Santo, un tempo, si ritrovava in tutte le botteghe degli artieri. La prof.ssa Cannone ricorda i falò, che venivano accessi in tutte le strade, e le cui fiamme s’innalzavano al cielo.

Quando stavano per spegnersi, la gente raccoglieva nei bracieri o negli scaldini i carboni e li portava a casa. Avrebbero protetto la famiglia dalla povertà, dai pericoli e dalla malattia. Il dolce tipico di questa festività è la zeppola farcita con crema pasticciera e amarene delle nostre colline.

Il pediatra Giuseppe Pulito tratteggia, invece, “Il ruolo del papà nella famiglia e nell’educazione dei figli”, tematica molto importante e attuale.

La consigliera Giovanna Acquaviva propone la simbologia del garofano, fiore da regalare al proprio papà, per comunicargli amore e affetto, ammirazione e devozione.

Lo chef Leonardo Di Bari, docente del Laboratorio di Gastronomia, propone uno dei piatti tipici dell’arte culinaria fasanese. Intervengono per animare la giornata: Antonio Sasso (fisarmonica) e Pasquale Valente (chitarra) del Trio dell’UTL, divenuto Duo, per l’impossibilità di riunirsi a causa dell’emergenza Covid; Giorgio Masi, esperto del Laboratorio di Canto; e il chitarrista Gino Guarini del Trio, che si esibisce da solo.

Una giornata all’insegna della riflessione sull’importanza della figura paterna, oggi alquanto svuotata del suo insostituibile ruolo, e della condivisione pure se a distanza.

I video si possono visionare su: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.