“Il Fasano Siamo Noi” rinnova la tradizione della “Pasqua Biancazzurra”

Non si ferma l’attività de Il Fasano Siamo Noi, che rinnova la tradizione della “Pasqua Biancazzurra” nonostante il complicato momento storico in atto. Sono state infatti realizzate anche quest’anno le uova pasquali a tema (da 300 gr in cioccolato al latte) prodotte per l’associazione dall’azienda pugliese Dulciar, disponibili ad 8€ l’una (due 15€) presso le seguenti attività commerciali:

- Supermercato My Despar di Olive (Via Roma, 297)

- Macelleria Piero Vinci (Corso Perrini, 181)

- Bar Caffè Antico (Via San Francesco da Paola, 29)

- Tabaccheria Il Punto (Via Fratelli Rosselli, 18)

- Sapori di Puglia (Via Bonifacio, 26)

- Salumeria del Corso (Via Roma, 160)

- L'Angolo del Salumiere (Via Palestro, 28)

- Tabacchi e Telefoni di Giacomo Rosato (Piazza Ciaia, 17)

- I Sapori della Carne (Via Fogazzaro, 70)

- Tabacchino da Celeste (Via Fascianello, sn)

- Ristorante Pizzeria La Ruota (Via Cenci, 117)

Un ulteriore uovo di Pasqua maxi da ben 6kg sarà inoltre il 1° premio di un’estrazione che mette in palio anche le divise ufficiali di capitan Giorgio Bernardini e del fantasista Ezequiel Melillo. Per concorrere, i tagliandi sono disponibili a 3€ l’uno (due 5€) contattando: Ignazio Lovecchio (334 2154558), Ciccio Lussone (335 8795692), Gennaro Palmisano (333 7816232), Ciccio Sibilio (335 1611519), Davide Carrieri (333 2604560) o Michele Velletri (328 3899023).

Un piccolo frammento di normalità nella speranza che presto si possa tornare tutti allo stadio al sostegno dell’US Città di Fasano e delle iniziative de Il Fasano Siamo Noi.