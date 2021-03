Parte l’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”

Con l’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, il programma "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" intende aumentare le possibilità di aiuto per le famiglie in difficoltà economica, il cui numero è purtroppo in costante crescita.

Da gennaio a giugno 2021, i Market Solidali della rete riusciranno a garantire il proprio sostegno ad almeno 35 nuclei familiari tra Cisternino e Fasano. Non potendo contare su alcuna forma di contributo pubblico, il Market Solidale di Fasano grazie alla generosità di associazioni, aziende e cittadini che continuano a donare denaro e prodotti attraverso i carrelli solidali presenti in quattro supermercati cittadini, sosterrà almeno 16 famiglie; mentre a Cisternino si è rafforzato il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale che continuerà a supportare economicamente il Market Solidale cittadino, garantendo così il sostegno per 19 famiglie fino a giugno prossimo.

Purtroppo a causa della crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso, continuano ad arrivare richieste di famiglie in difficoltà che avrebbero bisogno di aiuto, ma anche segnalazioni di famiglie in seria situazione di disagio, ma che per paura o per vergogna, non bussano alla porta degli uffici comunali, degli enti di carità o di altre realtà come la nostra. Per questo motivo oltre ad aumentare, nel rispetto delle nostre graduatorie, i nuclei familiari assistiti in caso di nuove donazioni, abbiamo deciso di metterci anche a disposizione di chi conoscendo una famiglia in situazione di difficoltà vuole aiutarla.

Per aderire all’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, insieme alla donazione (importo minimo €. 100,00), potrete contattarci per comunicare il nome ed il recapito della famiglia che si vuole aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla famiglia segnalata sarà così garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese ogni €. 50,00 in più donata.

Tutto sarà tracciato: dal bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici fiscali previsti, alla consegna della spesa al beneficiario, che firmerà una ricevuta che attesterà quanto consegnato.

Queste le coordinate bancarie dei nostri market per donare con bonifico: Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311.

Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causali: Donazione Market Solidale o Donazione Adotta una famiglia in difficoltà

Per donazioni in contanti o per richiedere informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).