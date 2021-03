Covid-19 a Fasano, scuole chiuse fino al 6 aprile

«Il numero dei contagi a Fasano si attesta sugli stessi numeri degli ultimi giorni. Secondo i dati ufficiali sono 282 i casi di Covid-19 nella nostra città».

A comunicarlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Le misure adottate due settimane, fa con largo anticipo rispetto alle decisioni prese in queste ore in altre province, stanno iniziando a dare frutti, ma questo non deve autorizzarci ad abbassare la guardia, al contrario è importante continuare a fare sforzi collettivi per evitare che la curva torni a salire.

Per questo ho deciso, in accordo con i dirigenti scolastici, di prolungare l’ordinanza di chiusura delle scuole fino al 6 aprile incluso. Tutti gli studenti degli istituti di Fasano continueranno a essere in dad, anche i ragazzi con bisogni educativi speciali.

Restano chiusi anche tutti i servizi educativi di gestione pubblica e privata (come ad esempio ludoteche e babyparking).

Mi rendo conto che sto chiedendo alle famiglie e ai ragazzi ancora un grande sacrificio, soprattutto agli studenti diversamente abili, ma è mio dovere tutelare la salute di tutti, innanzitutto dei più fragili.

Vi ricordo che, con la nuova ordinanza emanata ieri sera dal governatore Emiliano, c’è il divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al proprio nucleo familiare (di qualsiasi età) nei pressi degli istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie, lungomare e belvedere, se non per usufruire di servizi essenziali.

A Fasano inoltre continua a vige la chiusura di 24 strade del territorio dalle 18 alle 5, con possibilità di transito per i residenti.

Inoltre, in base alla nuova ordinanza regionale, fermo restando dopo le ore 18.00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi, dopo le ore 18.00, è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio. Dalle 18, inoltre, c’è il divieto di asporto dai bar.

Abbiamo introdotto, inoltre, il divieto di consumazione di alcolici e superalcolici su pubblica via dalle ore 5 alle ore 22. Fatta eccezione per il servizio di consumazione al tavolo consentito fino alle 18.

Alla vigilia del weekend vi esorto ancora una volta a essere prudenti e a rispettare tutte le norme anche alla luce di queste nuove prescrizioni regionali che impongono il divieto di assembramento in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata.

Non dimenticate le regole fondamentali: indossare sempre la mascherina su naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione frequente delle mani.

Domani potrebbe arrivare un nuovo Dpcm del Governo con nuove restrizioni che riguarderanno tutta la penisola, ma abbiamo la responsabilità di agire con coscienza a prescindere da ogni eventuale ulteriore divieto: lo dobbiamo a noi stessi e al rispetto della salute di tutti, a partire dai nostri cari. Solo adottando comportamenti coscienziosi potremo aiutare la campagna vaccinale ad accelerare la battaglia nella sconfitta del virus.

Fasano ha il privilegio di avere l’hub vaccinale più grande della Puglia, a servizio di tutta la Regione. Stiamo correndo il più possibile per fare presto e vaccinare tutta la popolazione. Attualmente sono 2072 i fasanesi che hanno almeno ricevuto la prima dose del vaccino e 632 i cittadini che hanno completato il ciclo di inoculazione. Stiamo cercando di fare in fretta, ma per aiutare i medici e tutto il personale a correre ancora più velocemente dobbiamo agire con attenzione. Non è il momento di indietreggiare rispetto al nostro dovere».