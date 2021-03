Zaccaria a Scianaro: «Sarebbe meglio che legga i giornali prima di diffondere comunicati»

«Forse sarebbe meglio, con rispetto parlando, che il dott. Scianaro legga i giornali del mattino prima di diffondere comunicati: ieri, a proposito di aiuti ai più deboli, sia i siti di informazione di Fasano che i quotidiani, danno notizia delle agevolazioni Tari per le categorie a reddito più basso. Per il quarto anno consecutivo abbiamo previsto forti sconti e chi ha un Isee pari a zero euro non pagherà nulla».

Queste le parole del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria in risposta alla nota diffusa da Antonio Scianaro (leggi QUI).

«Un provvedimento che proprio il dott. Scianaro, con una sua mozione che è agli atti, ha cercato di modificare in peggio per i più bisognosi. Questa mozione, che toglieva proprio a chi è maggiormente in difficoltà, era sostenuta da tutto il centrodestra, ma per fortuna è stata bocciata.

Senza contare i 700mila euro di aiuti che il Comune ha stanziato a Natale, per contrastare la crisi economica innescata dal Covid.

Caro dottore, Fasano è in buone mani: abbiamo appena aperto qui da noi il più grande hub vaccinale di Puglia, una struttura che sta funzionando perfettamente grazie a una bellissima collaborazione nata in pochissimi giorni fra pubblico e privato.

Il drive-in di via Lisi è stato aperto d’urgenza per rispondere velocemente al bisogno immediato della Asl di poter fare subito i tamponi, nell’attesa di avviare quello, grande e comodo, sulla superstrada.

C’è stato indubbiamente qualche problema, prontamente risolto, ma i cittadini avevano bisogno di risposte immediate e celeri contro il Covid. E gliele abbiamo date.

Abbiamo fatto male? Tutto è migliorabile, per carità, ma nonostante la pandemia ci costringa a lavorare da più di un anno in continua emergenza, riteniamo di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità.

Non più tardi di ieri ho chiesto e ottenuto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza più personale e più controlli: anche questa notizia è stata pubblicata da siti e testate giornalistiche: caro dottore, capisco che la miglior difesa è l’attacco, ma stia attento a non fare autogol.

Comprendo anche l’imminente campagna elettorale, ma capovolgere completamente la realtà non fa parte del nostro modo di intendere la politica e la vita».