Scianaro: «I cittadini sono stanchi degli inutili comunicati giornalieri. Sindaco si attivi!»

«Siamo sicuri che le azioni di cui l’amministrazione Comunale di Zaccaria & company si sta fregiando siano proprio quelle di cui la gente ha bisogno?

Mi piace ricordare che proprio in questi giorni, ricorrono i quattro anni da quella famosa data in cui il sindaco Zaccaria con la propria firma, decretò la definitiva chiusura dell’ospedale Umberto I di Fasano, privando i cittadini di un servizio essenziale, barattandolo con qualcosa di aleatorio, mai realizzato».

A dichiararlo è Antonio Scianaro capogruppo del movimento politico Circoli Nuova Fasano.

«I cittadini sono stanchi degli inutili comunicati giornalieri, privi di contenuto, stile ex Premier Conte, sostituito di recente dal fattivo Premier Draghi.

Oggi in occasione della ulteriore passerella mediatica a Conforama, sentiamo le sue dichiarazioni: “che quando le istituzioni chiamano, Fasano risponde sempre presente! E con grande tempestività”

Vogliamo parlare dei tamponi? Due drive-in ed i cittadini costretti ad andare a Brindisi! Il primo drive-in inaugurato in pompa magna a settembre in piena campagna elettorale per le Regionali, ubicato in uno dei luoghi meno adatti della città, chiuso ormai da mesi (spreco di denaro pubblico). Il secondo chiuso i giorni festivi e prefestivi e non solo.

Sindaco si attivi!!! Chiami Lei le Istituzioni per far sì che il drive-in sia aperto sette giorni su sette, perché tanti suoi concittadini oltre ad avere difficoltà a percorrere 130 km, per sottoporsi ad un semplice tampone molecolare, possono essere sorgente di infezione per eventuali accompagnatori.

Vogliamo parlare del sostegno alle categorie deboli? A chi ha dovuto chiudere la propria attività? Nessuna iniziativa a sostegno da inizio pandemia. Nessuna azione di ascolto verso i reali bisogni della città.

Vogliamo parlare dei controlli del territorio? È possibile che a Fasano, il comune più grande del Brindisino, con il più alto numero di contagi, in proporzioni eccezionali rispetto agli altri comuni, non sia stato istituito un migliore controllo del territorio?

La percezione è che il sindaco Zaccaria sia già in piena campagna elettorale, e le azioni e proclami hanno il solo scopo di ingraziarsi l’opinione pubblica senza sentire quello che veramente serve alla città».