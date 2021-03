Oggi la Innotech Serra Fasano scende in campo in quel di Crotone

Prima trasferta stagionale per la Innotech Serra Fasano che, per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie B maschile - Area 8, oggi, sabato 6 marzo, scende in campo in quel di Crotone con fischio d’inizio alle ore 18,30. Nel rispetto della normativa vigente le partite si disputeranno a porte chiuse, ma gli appassionati potranno vedere Pallamano Crotone - Innotech Serra Fasano in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallamano Crotone. Purtroppo anche per questa giornata vi saranno squadre che non potranno scendere in campo a causa delle problematiche causate dal Covid- 19.

«Anche questa settimana - commenta il presidente Soleti – abbiamo scelto di riprendere gli allenamenti solo a ridosso della gara e solo se i tamponi antigenici, previsti dal protocollo federale alla vigilia della partita, avessero dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Ci aspetta una partita piena di insidie per tanti motivi, dalle difficoltà legate solamente al viaggio nel rispetto delle norme in vigore a quelle specifiche della partita. Anche se arriveremo a Crotone con qualche defezione importante mi aspetto dai ragazzi un atteggiamento completamente diverso a quello di domenica scorsa. A prescindere dal risultato, spero di vedere in campo un gruppo squadra pronto a giocare palla su palla ogni istante della partita e che esca dal campo a testa alta e fiero di aver dato tutto quello che poteva dare e chissà poi che anche il risultato che avremo meritato possa essere quello che più ci piace».

Questa invece l’analisi del momento di coach Cassone: «Mi auguro che i ragazzi abbiano fatto tesoro dell’esperienza di domenica e che affrontino la partita con il Crotone con tutt’altro spirito, pronti questa volta a spendere nel miglior modo le loro energie nervose. Per una squadra come la nostra, giovane e con poca esperienza, ogni partita di questo campionato è piena di difficoltà, ma se impareremo ad affrontarle con la giusta mentalità potremo toglierci belle soddisfazioni. Mi rendo conto che trovare sempre il giusto mix tra consapevolezza del proprio potenziale e giusto rispetto degli avversari, non è così facile da fare come lo è da dire, ma abbiamo tutte le capacità per farlo tornando così a giocare meglio e a divertirci di più».