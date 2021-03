L’inaugurazione dell’hub vaccinale più grande di Puglia e un calo, seppur lieve, di contagi.

«È stata una giornata di speranza e di fiducia per Fasano». Lo dice il sindaco Francesco Zaccaria riportando l’ultimo bollettino della Prefettura.

Secondo i dati forniti dalle autorità i positivi al Covid-19 sono oggi 309. In questo totale sono compresi i casi della Rssa “Santa Maria Regina Pacis”: anche qui il numero degli anziani affetti dal virus è in diminuzione e gli ospiti continuano ad essere fortunatamente in buona salute, grazie agli effetti del vaccino, che ha certamente mitigato l’impatto del Covid.

«Il calo dei contagi è un’iniezione di fiducia, ma non basta: alla vigilia del weekend vi esorto ancora una volta ad evitare occasioni di assembramento – dice il sindaco –. Ieri ho partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza: ho chiesto e ottenuto un rafforzamento delle pattuglie che controlleranno i punti sensibili del nostro territorio. Dobbiamo continuare ad applicare tutte le norme cui siamo abituati: igienizzazione frequente delle mani, distanziamento fisico di almeno un metro e, soprattutto, dobbiamo sempre indossare la mascherina su naso e bocca. È indispensabile essere prudenti ancora per qualche mese: bisogna mantenere alta l’attenzione, per far sì che i contagi non tornino a salire e non siano necessarie ulteriori restrizioni, oltre a quelle già in vigore».

In mattinata il sindaco ha partecipato all’inaugurazione dell’hub vaccinale di Fasano. Nell’area di oltre 4mila metri quadrati, allestita al primo piano del centro commerciale di Conforama, domani partiranno le prime 600 vaccinazioni al personale scolastico di Fasano e provincia, ma l’hub ha un potenziale di circa 2500 somministrazioni al giorno.

«L’hub è la testimonianza che quando le istituzioni chiamano, Fasano risponde sempre “presente!” e con grande tempestività – dice Zaccaria –. Garantiremo tutto il sostegno necessario in termini logistici affinché gli operatori della Asl possano proseguire il programma vaccinale in modo puntuale e senza intoppi.

Il centro vaccinale, a servizio di Fasano ma anche di tutta la Regione, è nato dalla proficua sinergia tra pubblico e privato: ringrazio la direzione territoriale di Conforama per aver accolto positivamente la nostra richiesta.

Un grande grazie va, ancora una volta, ai vertici della Asl: il direttore generale Giuseppe Pasqualone e al direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, per aver risposto con la consueta tempestività alle nostre esigenze, agendo d’intesa con l’Amministrazione comunale».