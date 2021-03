Cettenafé, parte la raccolta fondi per l’acquisto dei PC

La DAD (Didattica A Distanza) potrebbe continuare ancora per diverse settimane, nel frattempo sono ancora tanti i ragazzi senza dispositivi idonei o addirittura senza connessione.

In questa situazione di urgenza, il gruppo di Cettenafé lancia una raccolta fondi per acquistare dispositivi per la didattica a distanza. L’idea ricalca quella del regalo sospeso: ognuno può recarsi presso uno dei negozi di informatica che aderiscono all'iniziativa e lasciare la propria offerta libera che servirà all’acquisto di un PC o tablet per i ragazzi in difficoltà.

«In tanti ci chiedono come poter dare una mano pur non avendo PC usati da donare – spiegano gli organizzatori – così abbiamo pensato di aprire una lista regalo presso quattro attività commerciali del territorio, proprio come avviene con i compleanni ed altre ricorrenze. Al raggiungimento della soglia prevista (circa 300 euro per un PC e circa 100 euro per un tablet) acquisteremo un dispositivo da donare ai ragazzi. Con tanti piccoli gesti, possiamo fare grandi cose e aiutare tante famiglie!».

I negozi di informatica presso i quali poter lasciare la propria donazione libera sono i seguenti:

FASANO - Copy & Service in via Luigi Einaudi, 23

FASANO - Hardwaremania in via Roma, 130

MONTALBANO - Technology Service in piazza della Libertà, 141

PEZZE DI GRECO - RisoltoLab in piazza XX Settembre,28

Il gruppo, come da sua missione, continuerà comunque a raccogliere PC usati in buone condizioni (di fabbricazione successiva al 2010) al fine di rigenerarli in un’ottica ecosostenibile.

Per maggiori informazioni si invita la cittadinanza a seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram “Cettenafè” o inviare una mail a cettenafe@gmail.com .