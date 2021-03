Trenta tablet per 30 studenti: i più bravi, quelli da 30 e lode, appunto. Hanno tra i 18 e 25 anni e sono i giovani più meritevoli tra quelli che hanno concluso lo scorso anno le scuole superiori e tra quanti frequentano già l’università. Meritevoli per bravura, ma anche per fascia di reddito. Sono i vincitori del bando “Choose YourWay Misura STU WAY” promossa dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alle Politiche Giovanili.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha premiato anche quest’anno i migliori studenti fasanesi secondo una graduatoria che incrocia due fattori: merito e reddito.

Nei primi due anni il premio scelto dal Comune è stato un rimborso chilometrico per coprire le spese di viaggio verso l’università, il terzo anno, invece, è stata donata una bicicletta nel segno di quella che è, dall’inizio, volontà dichiarata e concreta dell’amministrazione Zaccaria: la promozione di una modalità differente che passa anche attraverso una nuova visione del territorio con la realizzazione della ciclabile che unirà centro cittadino e stazione, della ciclabile fronte mare più lunga di Puglia da Monopoli e Fasano (che ha superato la prima fase ministeriale) e si spingerà fino a Torre Canne e la pedonalizzazione di una parte importante del centro storico.

Quest’anno il premio scelto per i ragazzi è un tablet, uno strumento di studio che ha ancora più valenza in mesi impegnativi di didattica a distanza che hanno segnato la vita di tutti gli studenti: «Abbiamo ritenuto che il tablet fosse il dono più idoneo per interpretare questo momento storico – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – e mi auguro che possa essere di buon auspicio per una carriera ricca di soddisfazioni per i nostri ragazzi più bravi. L’impegno della nostra amministrazione è sempre stato, e sempre sarà, quello di sostenere le risorse migliori della nostra città, premiandone il merito e le competenze, secondo un principio di equità sociale che tiene conto anche della capacità reddituale delle famiglie affinché sia dato il giusto valore alle nostre eccellenze».

«L’impegno di questi ragazzi che hanno mantenuto una media alta nonostante tutte le difficoltà è la certificazione della volontà di andare oltre ogni difficoltà – dice il vicesindaco e assessore alle Politiche Giovanili, Giovanni Cisternino – per questo, a tutti gli studenti, non solo ai primi 30 in graduatoria, va un grande grazie per quanto fatto».

«Questa iniziativa ci consente come ogni anno di fare un bilancio della bravura di questi ragazzi e delle loro ambizioni – dice il consigliere Pierfrancesco Palmiraggi – nel segno di una filosofia amministrativa da sempre orientata a valorizzare le energie migliori di questa città».