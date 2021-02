Si sono conclusi i lavori di riasfaltatura in via Cotugno e nella prima parte di via Beccaria a Pezze di Greco, mentre proseguono senza sosta in via Bertani. In via Cotugno è stato anche realizzato un percorso dedicato ai pedoni.

«Sono molto soddisfatto perché il Covid non ha fermato la nostra azione amministrativa – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria –, nelle piccole come nelle grandi opere. Riusciremo, nonostante tutto, a centrare il bersaglio dei 30 km di strade rifatte in 5 anni per il quale ci eravamo impegnati con i cittadini. La nuova Fasano si realizza anche con strade efficienti e scorrevoli, al servizio della sicurezza stradale e della qualità della vita»

I lavori sono fortemente voluti dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di una riqualificazione completa dell’area.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un marciapiede lungo tutta via Bertani, la realizzazione di diversi stalli in corrispondenza della scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” e il rifacimento del manto stradale della stessa via Bertani e di via Beccaria e via Cotugno.

«L’obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza la mobilità pedonale soprattutto su via Bertani – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Pagnelli – in quanto sulla strada si affacciano diversi edifici pubblici o di uso pubblico come la sede distaccata del Municipio, gli uffici postali e, appunto, la scuola Primaria. Nell’area antistante il plesso saranno realizzati posti auto per residenti e visitatori in quanto, con la realizzazione del marciapiede in via Bertani, non sarà più consentita la sosta dei veicoli lungo la strada».

Grazie a questi interventi i pedoni potranno passeggiare in sicurezza e la viabilità pedonale e carrabile sarà migliorata.

Inoltre, lungo il marciapiede che costeggia il plesso scolastico sono previste diverse aiuole con nuove essenze arboree, panchine in pietra e nuovi pali per la pubblica illuminazione con lampade a Led.