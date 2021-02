È partita oggi a Fasano la campagna di vaccinazione della Asl per il personale scolastico

«Oggi è una domenica di speranza: da stamattina è partita la campagna di vaccinazione della Asl di Brindisi per il personale scolastico».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«A Fasano si è cominciato alle 9 nella sede del Presidio Territoriale di Assistenza: in totale saranno vaccinate 279 persone, tra docenti e altri operatori, delle scuole Collodi e Galilei.

Nel Pta di Fasano sono stati predisposti percorsi con apposita segnaletica per garantire la totale sicurezza e saranno a disposizione degli utenti 3 postazioni con 8 operatori sanitari.

Le vaccinazioni del personale scolastico proseguiranno ogni giorno e da martedì si aggiungeranno quelle dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine: per entrambe le categorie è utilizzato il vaccino AstraZeneca.

La vaccinazione degli insegnanti è un altro tassello importante nella lotta contro in virus, insieme a quella degli over 80 che è già partita nei giorni scorsi.

La scuola e le famiglie in questo periodo sono chiamate a sacrifici impegnativi, ma non dobbiamo scoraggiarci.

Il vaccino è l’arma che ci potrà consentire di uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile. È la luce in fondo al tunnel che ci fa credere con forza nella scienza: i dati sulle vaccinazioni che provengono da Israele e dalla Gran Bretagna, dove la campagna è già a buon punto, ci invitano ad essere fiduciosi.

Per questo ora più che mai è importante rispettare le regole per non vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi, nella paziente attesa del nostro turno per la vaccinazione».