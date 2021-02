Aperte le iscrizioni per il Corso di inglese gratuito per gli operatori economici del territorio

L’Amministrazione Comunale informa che sono aperte le iscrizioni per il secondo modulo di un corso di lingua inglese della durata di 40 ore riservato agli operatori economici del territorio.

Obiettivo del corso è quello di favorire la comunicazione con i turisti e fornire ai partecipanti gli strumenti e gli elementi essenziali della comunicazione in lingua inglese al fine di aumentare il livello di competenza linguistica, considerato che gli stessi si relazionano in un contesto multietnico che prevalentemente si esprime in lingua inglese.

Il corso è totalmente gratuito e si svolgerà in modalità on line.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al seguente indirizzo email: suap@comune.fasano.br.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e mail, oltre l’esercizio di appartenenza,

Le iscrizioni per il corso di inglese resteranno aperte fino al 5 marzo 2021, data ultima per la presentazione della propria candidatura.

«Considerato il gradimento espresso dagli operatori del settore turistico commerciale per il precedente corso – ha detto l’Assessore Luana Amati – riproponiamo anche quest’anno una serie di lezioni di inglese commerciale con insegnante madrelingua.

Proseguiamo nella direzione della formazione di tali categorie di lavoratori valutata l’esigenza e la richiesta anche manifestata nel questionario “La Fasano che vorrei” somministrato qualche tempo fa alle diverse attività produttive».