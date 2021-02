“Livestream from Selva di Fasano”: una gara di musica elettronica in streaming e solidarietà

Domani, domenica 20 febbraio, dalle ore 15, nell’area relativa alla Rotonda “Marianna La Varra”, nei pressi dell’aeronautica militare, presso la Selva di Fasano, sarà trasmesso in streaming un dj set con musica elettronica dal vivo a cura dell’organizzazione di eventi “Trip Events”, un gruppo nato e cresciuto interamente sul territorio fasanese.



"Livestream from Selva di Fasano" sarà il nome dell’iniziativa, non solo musicale, ma anche di beneficenza.



L’evento online, ideato da Impero Gentile, in collaborazione con i DJs dell’organizzazione Antonio Recchia, Simone Cisternino e Oriano Di Bari, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con l’Amministrazione Comunale della Città di Fasano, sempre molto attenta alla promozione di giovani e cultura.



I ragazzi trasmetteranno l’evento in diretta streaming dall’incantevole panoramica, attraverso i canali Facebook e You Tube dell’organizzazione e dei vari media partners (decine di pagine con migliaia di followers tutte inerenti alla musica underground), attivando parallelamente una raccolta fondi a favore dei più bisognosi colpiti dalla pandemia globale in corso. Sui suddetti canali saranno presenti le modalità di accesso alla donazione, gestita dalla piattaforma GoFundMe.



«L’impegno nella riuscita dell’evento - a detta dei giovanissimi organizzatori - sarà massimo e soprattutto nel rigoroso rispetto delle norme Covid-19. Stiamo curando nei dettagli gli aspetti di promozione del nostro territorio e della solidarietà, e per questo invitiamo tutti a seguirci e a fare una piccola donazione a favore dei più bisognosi. Ci teniamo, inoltre, a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto con il loro indispensabile aiuto e supporto, in particolare il Sindaco della nostra città Francesco Zaccaria, il Consigliere Comunale Pier Francesco Palmariggi, il Presidente della sezione Fasanese della Croce Rossa Italiana Roberto Posado e il tecnico audio/video Angelo Demerinzo».