Registrato il secondo decesso alla RSA “Sancta Maria Regina Pacis”

«In data odierna abbiamo registrato il decesso di una ospite della RSA “Sancta Maria Regina Pacis” che era risultata positiva ai tamponi dell’8 febbraio scorso. La paziente, afflitta da alcune patologie, presentava già una situazione clinica complessa a cui si era aggiunta, da pochi giorni, la positività, ma non accompagnata da sintomi legati al Covid19. Esprimiamo alla famiglia il nostro affettuoso cordoglio».

Queste le parole di Don Sandro.

«Avendo fatto la scelta della trasparenza dal primo momento, mentre sento il dovere di dare questa triste notizia, voglio ricordare a tutti che nelle nostre strutture ci sono anziani con plurimorbilità e che comunque i dati di mortalità di quest’anno sono i seguenti: nei primi quarantacinque giorni del 2021 abbiamo registrato due decessi, rispetto ai dieci dello stesso periodo dello scorso anno.

Nel frattempo stiamo applicando rigidamente il piano di emergenza messo in atto d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, con cui stiamo operando in stretta collaborazione. È in atto una collaborazione clinica con alcuni specialisti individuati dalla stessa ASL di Brindisi, allo scopo di garantire i più elevati standard diagnostici e terapeutici a favore degli anziani risultati positivi al covid19.

Ringrazio tutti coloro che ci stanno esprimendo solidarietà in questo momento difficile della storia delle nostre strutture».