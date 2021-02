«Sono battaglie senza mai fine quelle perseguite dalle associazioni animaliste, sfide continue che dovrebbero essere avallate, sostenute, rinforzate dalle istituzioni preposte a tutela dei cittadini e degli animali, nostri conviventi su questa terra».

Queste le parole dell’Associazione “Quattrozampe nel Cuore” di Fasano.

«Cosa accade? Che negli ultimi 10 giorni sono state almeno quattro le cucciolate di cani segnalateci o da noi ritrovate, abbandonate a se stesse, ad un triste destino che avrebbe visto inevitabilmente, mamme e cuccioli, destinati a perire incolpevolmente.

Di cosa ci lagniamo? Dell’assoluta carenza di qualsivoglia controllo.

Servirebbe innanzitutto, una mappatura degli animali posseduti dai fasanesi sul territorio, effettuata anche in sinergia con associazioni, volontari, amministrazioni e polizia locale; subito dopo una verifica dei microchip attestanti la proprietà e soprattutto, la responsabilità per il proprietario, della vita e della salute del cane; ricordiamo che chi ha un animale domestico è obbligato per legge dal 2005 a dichiararlo, facendolo microchippare e inserire in una anagrafe canina regionale; a questo punto se il proprietario/a, benchè l’animale sia libero e pertanto, a rischio di gravidanza, decida di non sterilizzarlo, allora si occupi della eventuale nascita di cuccioli e sia multato laddove si renda colpevole del loro abbandono.

Stessa mappatura per i cani sparsi sul territorio senza proprietario e successiva sterilizzazione per evitare che diano vita a nuovi randagi come loro.

È fondamentale comprendere che gli animali sul nostro territorio necessitano di rispetto, cure e attenzioni, che sono rivolti non soltanto a preservare la loro incolumità, ma anche a garantire un benessere per noi cittadini: animali vaganti sul territorio possono causare incidenti, possono abbrutirsi per il bisogno di cibo e assalire anche animali da cortile, causando cosi anche un danno economico alle famiglie possidenti.

Dall’esperienza che abbiamo accumulato in questi anni, gli animali tenuti nelle masserie e nell’agro fasanese (già spesso ridotti in schiavitù perché legati ad una catena o chiusi in box angusti e fatiscenti), proprio perché lasciati a se stessi, si accoppiano indiscriminatamente e tocca poi a noi associazioni farcene carico, trovando per loro un adeguato riparo, nutrendoli e accudendoli come necessario, senza alcun aiuto economico pubblico.

Un percorso educativo per i cittadini, un controllo con relativa mappatura dei cani fasanesi, un monitoraggio continuo a cui la nostra associazione, con le dovute deleghe, non si sottrarrebbe, una sterilizzazione per i cani vaganti: questo chiediamo, quel che viene già attuato in Comuni non molto lontani da noi, ma che gestiscono al meglio il problema del randagismo e delle sue molteplici sfaccettature».