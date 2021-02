Vinale, presidente della RSA “Rossini”: «Io sto con don Sandro, con i suoi anziani e i familiari»

«Io sto con don Sandro. Sto con i suoi anziani, i loro familiari. Sto dalla parte di chi non ha disertato in un periodo di pandemia: i suoi operatori tutti. Sto dalla parte di chi esprime solidarietà umana e civile a tutta la famiglia della RSA “Sancta Maria Recina Pacis”, un modello di RSA non soltanto per Fasano; ma per l’intero territorio regionale.

Queste le parole di Massimo Vinale, Presidente della RSA “Rossini”.

«Solo chi opera in questi settori conosce la paura di questo tempo; la tensione, la rinuncia, la cura dell’Altro. L’Altro non è più un cliente; ma un testimone della nostra giovinezza; la memoria delle nostre radici. La coscienza silenziosa di un’intera comunità, a cui dire semplicemente grazie. Forza don Sandro! Forza Amici tutti. Ce la farete! Ce la faremo».