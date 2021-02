Ecco il calendario degli eventi #IOAMOAFASANO

L’assessore alle Attività Produttive Luana Amati ha ufficializzato il calendario di eventi nell’ambito del cartellone #IOAMOAFASANO:

«Torna l’appuntamento con “#IOAMOAFASANO”, un evento che oltre a celebrare i buoni sentimenti e l'amore in tutte le sue forme e manifestazioni ha, tra gli scopi, quello di favorire il settore del commercio e delle attività produttive in generale, perseguendo la collaborazione fra i diversi operatori. Il programma della manifestazione, che si articolerà durante il mese di febbraio, è il frutto della sinergia fra associazioni ed attività commerciali che insieme all’Amministrazione hanno collaborato affinché anche quest’anno Fasano potesse avere un bel calendario di eventi (pur se con modalità differenti da quelle classiche) con diversi momenti di riflessione oltre che di spensieratezza in occasione della Festa degli Innamorati»

Questo il dettaglio degli eventi in programma:

14/02 - Campagna promozionale “Chi acquista un regalo a Fasano fa un dono a chi Ama ed alla Sua città”, con apertura straordinaria delle attività commerciali in occasione di San Valentino.

Fino al 28/02 - “Ti consegniAMO l’amore” Iniziativa commerciale che vede la collaborazione di diverse attività produttive “Tiara Gioielli” “Casa di Zia Anna”, “Calliope”, “Pazza Idea”, “Esteticamente di Rita Renna” e “Happy Bar” per la consegna del dono all’amato

12/02 al 28/02 – “Carnevale in amore” (allestimento artistico) presso la Villetta di Sant’Antonio: Iniziativa: a cura delle Associazioni “Iniziative per Fasano” e “Nuova Aurora diacono Fiorenzo Marsella”

14/02 - Ore 17.00 Consegna attestati di partecipazione e “Premio Giuria Popolare” III° Edizione “LA VIA DEI PRESEPI”

Ore 18.00 -19.30 “ VIVA GLI SPOSI ” (dal 14.02 al 17.02) consegna di pergamene - a cura dell’Amministrazione Comunale - alle coppie che hanno celebrato nell’ultimo anno il 50’ di matrimonio

"I luoghi custodi di storie e sentimenti" proiezione di immagini e parole a cura dell'Associazione Culturale Cocolicchio e Associazione Iniziativa per Fasano

"Amore Biancoazzurro" video emozionale sull'amore per lo sport trasmesso sulla pagina ufficiale dell'Associazione "Il Fasano siamo noi" e U.S. Città di Fasano"

"Brevi Amori" a cura del G.A.T "Peppino Mancini" (evento on – line sulla pagina Facebook G.A.T "Peppino Mancini)

14/02 e 16/02 - "Concerto d'amore" a cura di Kevin Natola, Davide Blonda, Antonio Olive e Cristian Lagalante, in diretta dalla Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano

14/02 Poesie d'amore a cura di Natalizia Pinto e Mina Trisciuzzi (evento on-line)

14/02 "Omaggio d'Amore" a cura di Danilo Cataletto e Luisa Pinto (video online trasmesso sulla pagina Facebook "Associazione Culturale" Calliope")

a cura di Natalizia Pinto e Mina Trisciuzzi (evento on-line) 14/02 " Omaggio d'Amore " a cura di Danilo Cataletto e Luisa Pinto

" a cura di Danilo Cataletto e Luisa Pinto (video online trasmesso sulla pagina Facebook "Associazione Culturale" Calliope")

Dal 03/02 al 16/02 – “L’arte in maschera” Mostra fotografica a cura dell’Università del Tempo Libero “San Francesco d’Assisi presso Studio d’arte via del Balì n.2” Studio d’arte via del Balì n.:

Dal 13/02 al 15/02 – “Florilegi d’amore: Brani letterari e musiche d’amore” a cura dei soci U.T.L. a cura dell’Università del Tempo Libero “San Francesco d’Assisi” Fasano (evento on – line sulla pagina Facebook UTL Fasano)

21/02 - “Marcia ludico motoria a passo libero a sostegno dei piccoli guerrieri Melissa e Ivan” Iniziativa camminata al faro organizzata dalle Associazioni “Al Faro” e “Polisport”

24/02 e 26/02 (9.00-13.00) - “Mens sana in corpore sano: credo negli esseri umani” a cura della classe III^ A - I.P.S.S.S. – “L. Da Vinci” di Fasano ( il 24/02 presso Aula consiliare, Chiostro dei Minori Osservanti, Chiostro dell’Ospedale Umberto I, Cortile ASP “Latorre”; il 26/02 presso Giardino esterno R.S.A. Canonico Rossini, Nido d’Infanzia Montessori), drammatizzazione itinerante di brani letterari e musicali. Amore inteso come attenzione e cura nei confronti del bambino, dell’anziano, del disabile e dell’emarginato

28/02 Giornata delle malattie rare