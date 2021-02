Contagi a Fasano, Zaccaria: «Prestiamo ascolto solo alle notizie certe»

«Negli ultimi giorni sono tanti i cittadini che mi chiedono notizie sul numero dei contagi perché si ha la percezione, spesso basata sul “passaparola” che la percentuale dei positivi sia aumentata».

Queste le parole del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Dall’inizio della pandemia, come sapete, ho sempre e solo comunicato i dati provenienti dalla Asl e dalla Prefettura. In maniera puntuale, con la massima tempestività.

Pertanto, non appena le autorità competenti ci comunicheranno il nuovo aggiornamento con numeri veri, verificati e accertati, lo diffonderò immediatamente, come sempre. Appunto.

Questo avverrà presumibilmente non prima della prossima settimana: nel frattempo, invito tutta la cittadinanza alla calma e a non prestare ascolto a voci provenienti da fonti non qualificate e non in grado di avere notizie certe.

Spargere panico può causare più danni del Covid.

Mi auguro che nessuno renda il tema dei contagi oggetto di speculazione politica: i cittadini vanno informati costantemente con dati reali, gli unici che abbiamo sempre comunicato, e vanno anche rispettati, diffondendo solo notizie vere.

Ne approfitto per ricordarvi che il primo vaccino, in attesa di quello vero, sono le mascherine, il distanziamento e lavarsi spesso le mani.

Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione.».