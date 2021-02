Humanamente dà vita al progetto “Accompagnare alla vita!”

Sentire un cuoricino che batte nella pancia ti cambia la vita. Che emozione! Ma quante paure!

In questo particolare momento storico che tutti noi stiamo attraversando le future mamme sentono il bisogno di essere accolte, seguite e accompagnate nel meraviglioso percorso che porterà alla nascita di una nuova vita.

Una nuova vita custodita in grembo porta con sé mille cambiamenti del corpo e della mente. Alle volte non si sa da dove cominciare, ci si sente perse ed impreparate. Per queste motivazioni, Humanamente ha dato vita al Progetto “Accompagnare alla vita!” per dare ascolto, supporto, consigli alle future e neo-mamme che affrontano questo periodo.

Il progetto è stato pensato e realizzato dall’equipe di giovani professionisti, soci dell’Associazione: la dott.ssa Giuliana Lacalandra, psicologa, che darà supporto ai futuri genitori per approfondire i cambiamenti che avvengono in una coppia quando un figlio entra nella loro vita. La dott.ssa Marycarmen Barnaba, biologa nutrizionista, che fornirà consigli su come gestire al meglio fastidi tipici dei 9 mesi (nausee, acidità di stomaco, stitichezza, crampi), prevenire con l’alimentazione problematiche gravidiche serie come la gestosi ma soprattutto come nutrire al meglio il vostro bambino e preparavi all’allattamento naturale ed allo svezzamento.

Un’equipe di fisioterapiste, le dott.sse Romina Argentieri, Isabella Ricco e Ilaria Sibilio, che accompagneranno le mamme in un percorso di ginnastica specifica per la gestione della gravidanza riducendo le varie problematiche che possono presentarsi (mal di schiena, pesantezza e gonfiore delle gambe) ed allenando le capacità di rilassamento e respiratorie in preparazione al parto.

Il progetto, inoltre, prevede la possibilità di continuare ad accompagnare le neo- mamme nella delicata fase del post partum, per supportare e aiutare a gestire i problemi fisici, il ritorno alla forma fisica iniziale e la discussione delle eventuali problematiche e incomprensioni che possono insorgere all’interno del nuovo nucleo familiare.

Il progetto sarà presentato ufficialmente sabato 13 febbraio alle ore 17.00 attraverso una diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Humanamente Fasano https://www.facebook.com/humanamentefasano