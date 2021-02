Matrimoni dimezzati e calo del fatturato intorno al 90%, nasce l’associazione “Federmep”

Nel 2020 si è registrato un dimezzamento dei matrimoni e un calo del fatturato che si aggira intorno al 90%.

La Puglia, in particolar modo, è una delle regioni italiane in cui la tradizione dei matrimoni e delle cerimonie è più sentita.

Per dare voce alle imprese e ai professionisti è nata “Federmep”, associazione nazionale che rappresenta gli operatori economici del settore matrimoni ed eventi privati e che anche in Puglia «intende tenere alta l’attenzione e dialogare con le istituzioni per individuare contributi per la ripartenza».

La regione Puglia registra circa 15mila nozze celebrate ogni anno e dietro a matrimoni ed eventi privati si muovono circa 4mila aziende, e oltre 20mila persone, è stata quindi «una batosta per un settore che era in crescita e che non è stato considerato adeguatamente», dichiarano i componenti del direttivo regionale di Federmep Puglia Francesca Bussolini (capodelegazione), Alfredo Urbano (capodelegazione vicario), Viola Tarantino (segreteria organizzativa), Franco Petruzzelli (rapporti istituzionali) e Elisabetta D'Ambrogio (relazioni esterne).