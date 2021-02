La Dottoressa fasanese Tiziana Palmisano nominata Presidente Provinciale della LILT

L’assemblea dei soci fondatori della LILT Provinciale di Brindisi ha eletto la Dottoressa Tiziana Palmisano di Fasano, Presidente Provinciale dell’Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che da quest’anno avrà come sede centrale per la provincia proprio la Città di Fasano.

«La nomina a Presidente provinciale della Lilt - ha spiegato la Dott.ssa Palmisano- e la scelta di Fasano, la mia città, come sede operativa, mi rende particolarmente orgogliosa.

In un momento così importante in cui ci troviamo ad affrontare la pandemia da COVID-19, che continua a colpire duramente la popolazione, non bisogna dimenticare altre patologie che da anni ci affliggono.

Nel nostro caso, abbiamo il dovere di tutelare in particolare i malati oncologici e i loro familiari.

In Puglia, si è ridotta drasticamente l’attività di screening, che ha portato a una notevole diminuzione delle diagnosi tumorali; ritengo quindi che sia fondamentale investire in attività di prevenzione, ma anche di informazione su quelle che sono le malattie oncologiche.

È necessario rilanciare sul nostro territorio un’associazione storica come la Lilt, articolata in 106 Associazioni Provinciali, che fin dalla nascita si impegna nella lotta contro ogni tipo di tumore, in particolare attraverso la Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Ringrazio il Presidente nazionale, il professor Francesco Schittulli, che non ha mai fatto mancare la sua presenza e il supporto costante, oltre all’impegno che da anni lo contraddistingue nella prevenzione e cura di queste patologie».