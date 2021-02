Giornata Mondiale del malato, Carrieri: «Vicini a tutti i cittadini che lottano contro una malattia»

L’Assessore alle Politiche Sociali Angela Carrieri comunica quanto segue:

«Nella 29° Giornata Mondiale del malato, come Amministrazione vogliamo essere vicini a tutti i cittadini fasanesi che lottano contro una malattia. Con l'avanzare dell'età media, sono sempre più numerose le patologie croniche legate all'età adulta come Alzheimer, Parkinson, etc., ma purtroppo molti ancora sono i casi di giovani, bambini, adulti, affetti da cancro, SLA e molto altro ancora».

A tutti loro oggi va il nostro pensiero.

‌Un grande abbraccio va anche ai caregiver (assistenti familiari), coloro cioè che assistono un proprio familiare affetto da patologia. Assistere qualcuno a cui si vuol bene, significa spesso mettere da parte il proprio tempo, i propri sogni e progetti, le proprie energie per metterle a disposizione dell'ammalato affinché egli possa ricevere le migliori cure possibili. Spesso ci si annichilisce pur di "salvare" la vita della persona a cui si vuol bene. A tutti i caregiver va il nostro supporto: gli uffici delle politiche sociali, il segretariato sociale è sempre a disposizione anche per le diverse richieste in ambito assistenziale.

A tutti coloro che in questo momento sono affetti da COVID-19 va il nostro "in bocca al lupo" con la speranza di riuscire a superare questo brutto momento nel migliore dei modi: l'amministrazione, gli uffici, i volontari sono a vostra disposizione per qualsiasi vostra esigenza, non siete soli!

Infine un pensiero va a tutte le associazioni fasanesi che si occupano della persona in ogni sua sfaccettatura e che da quasi un anno sono ferme a causa della pandemia: non è un momento facile, non lo è per tutti ma vi chiedo di resistere con coraggio, sfruttando questo tempo per dar forma a idee e progetti sempre più originali e creative al fine di mettere al centro la persona, la famiglia, la vita stessa come avete sempre fatto con grande passione e tenacia negli ultimi anni».