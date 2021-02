L’Università del Tempo Libero celebra l’Amore con l’iniziativa “Florilegi d’amore”

Con l’iniziativa “Florilegi d’amore” la locale Università del Tempo Libero “San Francesco d’Assisi” dedicherà un’intera settimana, dall’11 al 16 febbraio, alla celebrazione dell’Amore.

Lo farà online realizzando video di letteratura, tradizione, poesia, musica, folclore, e canto. Una partecipazione corale di Corsi e Laboratori che daranno il proprio contributo per cantare l’Amore universale.

La presidente Palmina Cannone si soffermerà sulla tradizione di San Valentino e tratterà l’Amore dalle canzoni in lingua d’oc fino a oggi: Guinizelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano, Tasso, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli, Pirandello, Quasimodo, Montale, Alda Merini. Il Gruppo delle Attività Teatrali: Catia Anglani, Titti Anglani, Pasquina Calandrella, Anna Cucci, Elena Digeronimo, Domenico Mileti, Laura Pantaleo, Pasquina Pantaleo, Natalizia Pinto, sotto la guida sapiente e professionale di Irene Sansonetti, proporrà brani poetici e in prosa. I Laboratori di Chitarra, Folclore e Canto, i cui docenti sono rispettivamente Leonardo Chiarelli, Francesco e Nicola Rotondo, e Giorgio Masi, offriranno brani musicali e canzoni in dialetto e in italiano. Il Trio dell’UTL: Antonio Sasso (fisarmonica), Pasquale Valente e Gino Guarini (chitarre), presenterà alcuni brani del suo repertorio. Il chitarrista Gino Guarini si esibirà come solista regalando alcune sue composizioni inedite. Il 14 febbraio, festa di San Valentino, concluderà la serata la poetessa Teresa Schettini, che declamerà alcune liriche, tratte dalla sua silloge “Zïtte zïtte mminze a chiazze”.

«Un impegno notevole – precisa Palmina Cannone – ma l’entusiasmo, la convinzione di parlare di un gran sentimento ai soci, alla comunità fasanese, e a quanti ci seguono con costanza sui canali social, ci ha spinto a rimboccarci le maniche e a lavorare per donare appunto l’Amore in tutte le sue più nobili sfaccettature. Siamo convinti – prosegue Palmina - che se questo sentimento fosse più rigoglioso, nel mondo ci sarebbe la Pace agognata da tanti, ma ancora lontana».

Questo è il significato autentico di questa festa celebrata in tutto il pianeta e voluta da Papa Gelasio, nel 496 d. C., stanco di assistere alla licenziosità dei Lupercalia, festa pagana legata a una divinità romana, indetta per tenere i lupi lontano dai campi coltivati. La scelta cadde su San Valentino, che dedicò la sua vita alla conversione dei pagani al Cristianesimo. Aureliano ne ordinò la flagellazione e l’uccisione il 14 febbraio 273 d. C. La leggenda narra essere stato lui a celebrare il matrimonio tra un legionario pagano e una giovane cristiana. L’iniziativa dell’Università rientra nella Manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alle Attività Produttive “Io amo a Fasano”. I video dell’UTL si potranno visionale su: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.