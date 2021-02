Il Salvemini aderisce al progetto Telethon il “Cuore di Cioccolato per la festa di San Valentino”

L’I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” di Fasano, presieduto dalla professoressa Maria Convertino, aderisce al progetto Telethon, che propone il Cuore di Cioccolato per la festa di San Valentino.

Da diversi anni, l'I.I.S.S. "G. Salvemini" di Fasano contribuisce in modo significativo alle iniziative promosse da Telethon.

«Siamo orgogliosi di dare un valido aiuto - dice la preside dell'I.I.S.S. "G. Salvemini" di Fasano, Maria Convertino - ai progetti proposti da Telethon. Il nostro istituto scolastico è felice di partecipare al finanziamento per dare una speranza alle persone affette da malattie genetiche rare.

Aderiamo con entusiasmo e piena partecipazione - prosegue la preside Maria Convertino - al progetto Cuore di cioccolato di Telethon: un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica, che, proprio nel contesto dell’emergenza attuale, non deve fermarsi nel pieno rispetto delle norme in vigore».

Il Cuore di cioccolato Telethon, dono buono per eccellenza, è disponibile quest’anno in un’elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi).

Il progetto in questione ha come scopo, per l'appunto, la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica. A fronte di un contributo pari a 10,00 € sarà possibile richiedere il Cuore di cioccolato in tutte le sedi dell'I.I.S.S. "G. Salvemini" di Fasano, contattando i seguenti docenti: Sede ITET prof.ssa Elisa Calabretti, Sede IPSEOA prof. Giovanni Legrottaglie, Sede IPSIA prof. Pasquale Rubino, Sede IPSEOA Serale prof.ssa Giusi Guarini.

Oltre al personale in servizio presso le tre sedi dell'I.I.S.S. "G. Salvemini" di Fasano, anche gli esterni possono contattare i docenti referenti del progetto inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto: bris00900c@istruzione.it).