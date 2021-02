Domani la conferenza stampa di presentazione del centro Polivalente

Ampliare l’offerta dei servizi, investire in attività capaci di migliorare la qualità della vita delle fasce di popolazione più deboli, coinvolgendo minori ed adulti disabili e soggetti a rischio di emarginazione e devianza in un percorso di reinserimento sociale attraverso il miglioramento e la valorizzazione delle proprie risorse personali.

Questo l’obiettivo delle attività del centro aperto Polivalente di Fasano che in questo mese partirà con tutte le attività e con il servizio di tutoraggio educativo.

I servizi offerti saranno presentati lunedì 8 febbraio (ore 11.00) in conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano. Interverranno: Francesco Zaccaria, sindaco del Comune di Fasano, Giuseppe Simone, consigliere del CdA del CIISAF (il Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito di Fasano che comprende anche i Comuni di Cisternino e Ostuni e che gestisce il centro aperto Polivalente), Angela Carrieri, assessore alle Politiche Sociali di Fasano; Marisa Santamaria, direttore del CIISAF, Giuseppe Moretti, presidente della Cooperativa Occupazione e Solidarietà (che gestisce i servizi), M. Ciocca, supervisor dei servizi.

Il centro sarà aperto per 36 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, mentre il servizio di tutoraggio sarà attivo per 18 ore settimanali dal lunedì al sabato in orari pomeridiani.

I servizi saranno operativi nella struttura di Scanzossa, concesso gratuitamente dal Comune di Fasano al CIISAF. La prima fase di progettazione e programmazione degli interventi avverrà presso dei locali dell’ASP.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook “Città di Fasano”.

L’evento rispetterà tutte le attuali normative anti Covid-19, quindi sarà garantito il distanziamento sociale e vigerà l’obbligo di mascherina.