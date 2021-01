“QuattroZampe nel cuore” riprende la gestione del canile rifugio comunale di Martina Franca

Da martedì 12 gennaio scorso, l'associazione “QuattroZampe nel cuore” di Fasano ha ripreso la gestione del canile rifugio comunale di Martina Franca.

I visitatori che vorranno accedere in struttura, potranno farlo tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 11.30, mercoledì escluso, mentre per i volontari che intendono offrire la loro spontanea prestazione, sarà necessario contattare in via preventiva direttamente i responsabili, di seguito indicati.

La struttura è situata in contrada Paglieroni sulla SP53 in direzione Mottola al Km 100.

Ad aspettarvi in canile ci saranno Anna, Giuseppe ed Enrico, che risponderanno al numero 3500060282, oppure a mezzo email all'indirizzo 4zampenelcuore2012@libero.it ed ancora su Facebook e Instagram “Quattrozampe nel Cuore - Fasano”.