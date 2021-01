Truffe online in tutta Italia, il negozio ha sede legale a Fasano

La storia è sempre la stessa: mette in vendita articoli a prezzi vantaggiosi su un negozio online, incassa i bonifici degli acquirenti, ma la merce non viene mai recapitata.

Questa volta però, la società che secondo le indagini della Magistratura brindisina ha truffato compratori da tutta l’Italia, si è scoperto avere sede legale a Fasano.

Su La Gazzetta del Mezzogiorno.it che ha dato la notizia (qui) si legge: «Tra le sessanta truffe della mega truffa già individuate dalla magistratura ci sono persone che hanno acquistato, pagato e non hanno mai ricevuto poltrone, divani, complementi di arredo, lampade da tavolo, lampadari. Ci sono compratori che ci hanno rimesso anche duemila euro

Le indagini hanno portato a Fasano, ad un paio di società, con sede in pieno centro della città, che usavano lo stesso “negozio” on line per mettere in vendita merce di ogni tipo. La magistratura brindisina ha messo un punto fermo nell’indagine sulla mega truffa online».