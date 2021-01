L’Acqua & Sapone Junior Fasano chiude il girone d’andata ospitando oggi il Pressano

Ultimo match del girone d’andata della Serie A Beretta per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle 19 di oggi ospiterà nella palestra Zizzi, sempre a porte chiuse, il Pressano, nella sfida valida per il recupero del 10° turno.

Si presenta a ranghi completi la compagine biancazzurra, reduce dal passo falso di sabato scorso a Fondi, e fortemente motivata ad ottenere la matematica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Non sarà comunque semplice vista la forza del team trentino allenato da Alessandro Fusina, che ha vinto negli ultimi sette giorni contro Cassano Magnago e Fondi e che ha decisamente ricucito la distanza dal vertice della classifica dopo le tante partite rinviate causa Covid nell’autunno 2020.

Nonostante i saluti di atleti importanti come Valerio Sanpaolo, Bozidar Nikocevic e Dinko Dedovic, la formazione giallonera, forte dei frutti di un settore giovanile tra i più fertili del panorama italiano, e degli arrivi dal mercato del terzino Nicolas Dainese e del portiere Nikolaos Loizos, sta così confermato la propria competitività, e sarà dunque avversario certamente ostico per Filippo Angiolini (che in settimana ha rinnovato fino al 2023) e compagni.

«Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita – dichiara alla vigilia il tecnico Francesco Ancona – sia per i punti salvezza che per la qualificazione alla Coppa Italia. In settimana abbiamo lavorato bene e nella massima concentrazione, e scenderemo in campo dando il massimo, pur consapevoli di affrontare una squadra ben preparata».

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming sul portale Eleven Sports, sarà arbitrata dai sig.ri Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

Queste le altre partite del weekend: Cassano Magnago-Fondi (9^ giornata, domani), Bressanone-Sassari (15^ giornata, oggi)

Questa l’attuale graduatoria: Conversano 25 (14), Siena 22 (14), Sassari 21 (12), Pressano 18 (13), Bolzano 17 (12), Cassano Magnago 13 (12), Merano 13 (13), Appiano 13 (14), Acqua & Sapone Junior Fasano 12 (13), Trieste 12 (14), Bressanone 10 (12), Cingoli 7 (13), Fondi 6 (13), Siracusa 3 (12), Molteno 2 (13). Tra parentesi le gare disputate.