Differenziata: a Fasano oltre il 70% anche a dicembre, occhio all'organico!

A poco più di un anno dall'avvio del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Fasano affidata a Gial Plast, le percentuali di raccolta differenziata crescono costantemente, attestandosi anche nel mese di dicembre ben oltre il 70%. Per continuare nel 2021 con l'ottimo trend intrapreso bisognerà fare attenzione a limare alcuni comportamenti. Faro acceso in particolar modo sulla frazione organica che può contenere rifiuti come, ad esempio, scarti della cucina e della tavola quali frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè, tovaglioli e fazzoletti usati. Altri rifiuti non sono ammessi e vanno opportunamente differenziati.

Inoltre, per conferire l'organico occorre utilizzare solo ed esclusivamente buste biodegradabili e compostabili certificate, come quelle che l'azienda, sin dai primi giorni del servizio, ha distribuito gratuitamente a domicilio e che al momento si possono ritirare recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, allestito presso la sede dell'ex Tribunale in via Fratelli Rosselli, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

L'umido messo in altre tipologie di buste non viene ritirato e va ad inficiare i dati della raccolta differenziata, andando ad accrescerne i costi di smaltimento che ricadono sull'intera comunità.

Sfalci e potature, foglie e il verde dei prati può essere ritirato a domicilio previa prenotazione al numero verde 800115888 (da rete fissa) o 3701037842 (da cellulare e WhatsApp).