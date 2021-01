Passeggiata benefica nel Parco Dune Costiere per “Melissa”

Il Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone comunica che assieme al CSI (Centro Sportivo Italiano) - Comitato di Ostuni si svolgerà in data 24 gennaio 2021 una passeggiata nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere allo scopo di donare un contributo economico pro “Melissa”, la bambina monopolitana di soli 9 mesi affetta da SMA di tipo 1, a cui solo un’onerosa operazione chirurgica potrà dare sollievo.

Come l’anno scorso, anche quest’anno il Parco inizia l’anno con la beneficenza – afferma il Direttore del Parco – che ringrazia sentitamente il dott. Vanny Frascaro, Presidente del CSI – Comitato di Ostuni e il coordinatore delle attività Pasquale Pignatelli, per l‘impegno profuso per l’iniziativa benefica, convinta che la collaborazione con le associazioni locali, lo scopo dell’iniziativa ed essere a contatto con la natura siano elementi essenziali per sensibilizzare su argomenti quali ambiente, tutela e salute.

Una giornata che consentirà attività motoria e poter aiutare chi, in questo momento, è meno fortunato.

Si tratterà di fare, nel rispetto delle norme anti-covid, un percorso naturalistico ambientale (mirato a sensibilizzare la tutela del nostro territorio) nella bellissima zona costiera e umida del Parco Dune Costiere di Ostuni, dove si potrà partecipare correndo, corricchiando, passeggiando o camminando.

Ritrovo: ore 8,30 c/o la CASA DEL MARE- area umida di Fiume Morelli.

Partenza della manifestazione ore 9.00.

Quota di partecipazione € 5,00 che sarà interamente devoluta dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Ostuni ai genitori della piccola Melissa tramite bonifico.

Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni anti covid che prevedono:

- Mascherine obbligatorie;

- Gel disinfettante;

- Distanziamento min. 2 metri;

È consigliabile abbigliamento comodo-sportivo e portare con sé una bottiglietta d’acqua.