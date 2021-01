Ripartono le attività di “Accordi Abili”: la musica deve essere per tutti

È tempo di ripartire! Dopo quasi un anno di pausa dovuta all’emergenza sanitaria, grazie all’aggiudicazione di vari bandi, anche internazionali, “AccordiAbili” sarà protagonista di un nuovo percorso ancora più ambizioso ed innovativo per il biennio 2021/2022.

Con “La Musica per Tutti”, nel 2015 abbiamo avvicinato alla musica suonata anche chi apparentemente non avrebbe potuto farlo a causa di qualche difficoltà ma che attraverso uno strumento musicale, o anche la sua voce, ha potuto liberare dal chiuso dei suoi pensieri il proprio mondo interiore di emozioni. Abbiamo anche preso coscienza, però, della necessità di pensare e realizzare un progetto più ampio in rete con altre realtà, non solo pugliesi, che operano con la nostra stessa filosofia cercando, grazie anche alle loro esperienze, di mettere a punto uno strumento musicale che consenta di superare anche quelle limitazioni che non si riescono ad eliminare attraverso l’adattamento degli strumenti musicali classici.

Dopo tanti mesi di inattività, i nostri corsisti ci chiedono di ricominciare e i nostri maestri non vedono l’ora di tornare al lavoro, coordinati dai direttori artistici: i maestri Andrea Gargiulo e Vincenzo Deluci. Corsi e laboratori musicali ripartiranno al più presto trovando nei nuovi mezzi tecnologici degli ottimi alleati per poter continuare l’insegnamento anche se a distanza, di basso, batteria, chitarra, pianoforte, tromba, voce e Musica d’insieme. Per questo motivo nel rispetto delle norme di sicurezza contro il COVID-19, le lezioni si svilupperanno in sessioni on-line ma anche in presenza nel rispetto dei protocolli vigenti.

La partecipazione ai corsi e ai laboratori sarà gratuita perché vogliamo rendere il più accessibile possibile la partecipazione, per continuare ad offrire il sogno di avvicinarsi o di ritornare alla musica a chi patisce una limitazione fisica o vive una situazione di disagio. AccordiAbili finanzierà questi progetti grazie agli oltre settecento sostenitori che lo scorso anno hanno scelto di destinarle il loro 5 per mille, alle varie iniziative di raccolta fondi promosse e all’aggiudicazione di bandi regionali, nazionali e internazionali a cui si candida con proposte innovative e di qualità.

La consegna delle richieste di ammissione/iscrizione è stata prorogata a mercoledì 27 gennaio 2021. Le stesse potranno essere scaricate da: www.equoenonsolo.it e www.accordiabili.it e inviate via mail a: info@equoenonsolo.it o accordiabili@gmail.com, oppure ritirate e consegnate, presso la Bottega del Mondo Equoenonsolo di Fasano in via Fogazzaro, 59. Sarà poi cura dell'organizzazione comunicare agli ammessi tutti i dettagli organizzativi e di frequenza alle attività didattiche, che avranno inizio nelle prossime settimane nel pieno rispetto delle norme di sicurezza contro il COVID-19.