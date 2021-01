Open Day straordinario al Salvemini di Fasano

L’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Salvemini”, per venire incontro alle numerose richieste, organizza un Open Day straordinario domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per far conoscere la propria offerta formativa alle famiglie e agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado, nelle tre sedi dell’Istituto.

Sarà possibile visitare le sedi e i laboratori dell’Istituto in presenza, per piccoli gruppi, sotto la guida di docenti e studenti. È possibile prenotare la visita contattando i referenti delle tre sedi.

Si ricordano gli indirizzi di studio dell’Istituto Salvemini:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO PER LA GRAFICA E COMUNICAZIONE (Sede Via Attoma):

Amministrazione, Finanza e Marketing – Servizi Informativi Aziendali

Turismo

Grafica e Comunicazione (quinquennale)

Grafica e Comunicazione (sperimentale quadriennale)

Per info e appuntamenti

prof. Gianluca Greco - cell. 338 887 7694, e-mail: gianluca.greco@salveminionline.edu.it

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Sede Via Pacinotti, 1):

Manutenzione e assistenza tecnica (elettrico e meccanico)

Per info e appuntamenti

prof. Prof. Pasquale Rubino - cell. 3923627542, e-mail: pasquale.rubino@salveminionline.edu.it

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI (Sede Via San Lorenzo):

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Per info e appuntamenti

prof. Prof. Vito Legrottaglie cell. 347 453 4778, e-mail: vito.legrottaglie@salveminionline.edu.it

Sarà inoltre offerto un servizio di assistenza per le iscrizioni all’anno scolastico 2021/22.