Con una conferenza stampa svoltasi nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, è stato presentato il progetto “Nord Sud Ovest Est: Orientiamoci”, promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili e del lavoro del Comune di Fasano e dall’Acli, che rientra nel Bando 2020 del Servizio Civile Universale.

Nella conferenza stampa, trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook “Città di Fasano”, è intervenuto l’assessore alle Politiche Giovanili e del Lavoro Giovanni Cisternino.

«I principali obbiettivi di questo importante progetto – ha spiegato Cisternino – sono tre: rendere i giovani cittadini attivi, consapevoli e responsabili del proprio futuro attraverso percorsi educativi e di orientamento; educare i giovani al senso civico e alla cittadinanza attiva, perché siano protagonisti e parte integrante del tessuto socio-economico del proprio territorio e attenti a quanto può essere definito bene comune; informare i giovani con l’intento di supportarli nei processi di ricerca e di selezione di informazioni per orientarsi nel campo della formazione e del lavoro.

È fondamentale sottolineare che l’attività informativa sarà supportata da una contestuale attività di orientamento, finalizzata a spronare i giovani, che spesso non hanno le idee chiare, a cogliere le opportunità migliori rispetto alle loro reali esigenze, competenze, capacità».

L’assessore alle Politiche Giovanili e del Lavoro Giovanni Cisternino, è poi entrato nello specifico del bando:

«Il Servizio Civile Universale 2020, per quanto riguarda il Comune di Fasano, prevede n. 4 posti disponibili. I giovani che verranno selezionati saranno impegnati per 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore.

Potranno fare richiesta di partecipazione al bando tutti i giovani che presentano i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni (anche 29 compiuti se hai interrotto il SCU causa Covid nel Bando 2019);

Cittadinanza italiana oppure cittadinanza degli altri Paesi dell’Unione Europea oppure cittadinanza non comunitaria ma con permesso di soggiorno;

Non aver riportato condanne;

Non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale (salvo alcuni casi esplicitati nel Bando 2020)

Non avere avuto, nell’ultimo anno, un rapporto di lavoro o collaborazione retribuita, di qualsiasi tipo, superiore a 3 mesi con l’Ente al quale si fa domanda di Servizio Civile;

Non appartenere a corpi militari o alle forze di Polizia.

Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 14.00 dell'08 febbraio 2021».

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online e mediante l’accesso alla piattaforma DOL (Domanda On Line), che è lo strumento informatico per presentare la domanda di partecipazione al Bando di selezione di operatori volontari del Servizio Civile Universale.

La piattaforma consente ai giovani di compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone, senza moduli cartacei da riempire, raccomandate da spedire o documenti da consegnare a mano.

È possibile raggiungere la piattaforma DOL direttamente da domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali e i canali social del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando di selezione per operatori volontari.

Tutti i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con un'Identità Digitale garantendo un accesso unico, sicuro e protetto.

È possibile richiedere l’identità SPID al gestore che si preferisce che, dopo aver verificato i dati dell’utente, emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali (nome utente e password).

Per ottenere le credenziali SPID è necessario:

un indirizzo e-mail;

il numero di telefono del cellulare che usi normalmente (non è necessario essere l’intestatario del contratto);

un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);

la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Per scegliere uno degli Identity Provider basta collegarsi al sito ufficiale del Governo oppure seguire direttamente questo link spid.gov.it/richiedi-spid.

Una volta inviata correttamente la domanda, basterà attendere l’esito delle graduatorie che verranno pubblicate sul sito istituzionale de www.comune.fasano.br.it e sul sito www.serviziocivile.acli.it.