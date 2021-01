Scuola e covid-19, scioperano anche gli studenti del “Da Vinci” e del “Salvemini” di Fasano

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, Da Vinci e Salvemini di Fasano, si sono uniti agli studenti della provincia di Brindisi, in merito allo sciopero nazionale.

«Pertanto – si legge nella nota dei rappresentanti d'istituto del Da Vinci e del Salvemini di Fasano -, sono state disertate le videolezioni, per dare un segnale forte a chi non sta sapendo gestire questa situazione. Parliamo della ministra Azzolina in primis.

Non chiediamo di tornare in presenza al 100%, siamo consapevoli della situazione che stiamo vivendo. Chiediamo solo chiarezza e che venga presa una decisione, una volta per tutte, in merito al prosieguo dell'anno scolastico.

Non vogliamo essere trattati come dei burattini, vogliamo chiarezza.

Sui social sta spopolando l'hashtag #VOGLIAMORISPOSTE, proprio perché è quello di cui abbiamo bisogno.

I ragazzi del quinto anno, che devono affrontare gli esami di maturità, non hanno ancora la minima idea di come si svolgeranno e, arrivati a questo punto, crediamo sia il caso di far giungere alcune notizie in merito.

Pertanto, compatti con il resto della provincia, quest'oggi protestiamo, lo facciamo in maniera silenziosa, non contro i nostri istituti d'appartenenza, ma contro le Istituzioni, che hanno perso il totale controllo della situazione».