Prorogata la scadenza dei contributi economici per le famiglie con almeno due figli minori a carico

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria e l’assessore alle Politiche Sociali Angela Carrieri comunica quanto segue:

È stato prorogato sino alle ore 24:00 di lunedì 15 febbraio 2021 il termine ultimo per presentare richiesta per l’erogazione di misure straordinarie di aiuto economico a sostegno di nuclei familiari con almeno due figli minori a carico. Tale decisione è stata presa per permettere ai vari enti di snellire il sovraccarico di pratiche e fornire a tutti i cittadini la giusta documentazione per accedere al bando.

Il primo Avviso pubblico è rivolto a tutti quei nuclei familiari, residenti nel Comune di Fasano, che abbiano almeno due figli minori a carico e che siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00.

Il secondo Avviso pubblico è rivolto a tutti quei nuclei familiari, residenti nel Comune di Fasano, che abbiano almeno due figli minori a carico, che siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 e che abbiano la possibilità di autocertificare che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno subito una riduzione del reddito complessivo familiare.

Dal link https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie_0_2804_17_12.html si possono scaricare i regolamenti dei due bandi.

Le domande di partecipazione dovranno quindi essere presentate esclusivamente on-line, entro e non oltre il nuovo termine del 15 febbraio 2021, tramite l’apposito FORM raggiungibile dal link https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35623.

Non è ammessa la partecipazione ad entrambi gli Avvisi.

Questi i numeri di telefono a disposizione dei cittadini per eventuali informazioni e richieste:

080/4394298 e 080/4394286