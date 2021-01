Riaperti due bandi per la realizzazione di servizi innovativi a beneficio delle strutture ricettive

Un'opportunità per leggere le attuali tendenze del turismo e dare nuova linfa alle strutture del territorio. 422 mila euro è la dotazione complessiva messa a bando con i due avvisi pubblici (rispettivamente 170 mila euro per le prime e 250 mila per le seconde) riaperti in questi giorni dal GAL Valle d’Itria destinati ad imprese agricole ed extra agricole. Perché se è vero che il turismo non è più “cosa mi offri” ma “come mi fai sentire”, questi due bandi rappresentano l’occasione per le strutture già presenti nel nostro territorio per arricchire di “esperienza” la permanenza degli ospiti in Valle d’Itria.

«Ripartiamo in questo nuovo anno consapevoli che i circa 900 mila euro già concessi e i 33 progetti finanziati (fra aziende agricole ed extra agricole) con questi due bandi nei precedenti step sono solo i primi risultati di un percorso che dà concretezza al nostro PAL, Piano di Azione Locale, un percorso in cui non parliamo di semplici numeri ma di idee e di progetti che prendono vita - ha dichiarato il Presidente del GAL Giannicola D’Amico -. Per noi parlare di sviluppo economico della Valle d’Itria vuol dire tutto questo».

Il webinar che si terrà in diretta sulla pagina Facebook del GAL Valle d’Itria sarà non solo l’occasione per presentare i due bandi ma anche per comprendere un po’ più da vicino le dinamiche del settore turistico alla luce dei forti cambiamenti causati della pandemia- con un intervento a cura di Maria Grazia Cito, esperta in progettazione e management dei sistemi turistici e culturali, e per ascoltare l’esperienza di un beneficiario, Stella Sumerano, che sta completando un intervento già finanziato con questa misura.

Per seguire l’incontro è necessario cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook del GAL e seguire la diretta venerdì 15 gennaio alle 17.00.