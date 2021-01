Prima riunione del 2021 di Federalberghi Brindisi sulla crisi nel settore

Alla presenza del Presidente Pierangelo Argentieri e dei membri del Consiglio direttivo Alessandro Semeraro, Giuseppe Nigri, Bartolo D’Amico e Giancarlo Lanzilotti, si è svolta ad Ostuni la prima riunione del 2021 dell’associazione degli albergatori della Provincia di Brindisi.

All’ordine del giorno la crisi del settore alberghiero, la discussione sul lavoro svolto nel 2020 e le prospettive per l’anno in corso.

Tra gli obiettivi raggiunti c’è sicuramente la creazione del Tavolo Tecnico regionale sul turismo che è riuscito a fornire, almeno in parte, un minimo di supporto ai fini di una prima ripresa economica per le aziende.

Nei comuni dove è presente la Tassa di Soggiorno (Brindisi, Fasano, Ostuni, Carovigno) si è aperto un confronto permanente per il monitoraggio del gettito e soprattutto sulla destinazione delle risorse del comparto; come da statuto l’associazione ha infine fornito supporto tecnico e legale permanente agli associati per venire a capo di problematiche non sempre di facile soluzione.

«È stato un anno drammatico come mai si era registrato nella storia del turismo -, spiega il Presidente Pierangelo Argentieri che poi aggiunge - il tema dei ristori deve rimanere sempre all’ordine del giorno per ammortizzare le misure di restrizione che ci hanno colpito e per farci ripartire anche con fondi utili a rinnovare le strutture. A livello regionale è indispensabile un Custodiamo il Turismo Bis e la cancellazione della Tari per le imprese colpite dal lockdown».

Su questa strada Federalberghi Brindisi continuerà a rappresentare le istanze degli albergatori nei confronti delle istituzioni e della politica.

«A breve chiederemo, tramite la rappresentanza regionale di Federalberghi, anche un incontro con il neo assessore al Turismo Massimo Bray al quale solleciteremo un impegno a tempo pieno», conclude Argentieri.