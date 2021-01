Da pochi giorni è possibile compiere un viaggio virtuale tra gli spazi, gli ambienti e i personaggi dell’ITET Salvemini di Fasano grazie ad un innovativo tour a 360° che permette di entrare nell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico utilizzando uno smartphone, un tablet, un computer o, per un'esperienza più immersiva, anche un visore 3D. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, questa può essere una valida alternativa per conoscere la realtà di un istituto sempre più all'avanguardia e al passo con le nuove tecnologie. Per visitare "virtualmente" l'ITET Salvemini, basta quindi cliccare su questo indirizzo:

ThingLink

https://www.thinglink.com/mediacard/1402657049224937475

Si ricorda inoltre che domenica 10 e domenica 17 gennaio, dalle 10,30 alle 12,30, si svolgerà l'Open Day in presenza, presso tutte e tre le sedi dell'Istituto, prenotando ai seguenti recapiti:

ITET - Via Attoma

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Grafica e Comunicazione

Prenotazioni: prof. Gianluca Greco

cell. 338 887 7694, e-mail: gianluca.greco@salveminionline.edu.it

IPSEOA - Via San Lorenzo

Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera

Prenotazioni prof. Prof. Vito Legrottaglie

cell. 347 453 4778, e-mail: vito.legrottaglie@salveminionline.edu.it

IPSIA - Via Pacinotti, Fasano BR

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato

Prenotazioni: prof. Prof. Pasquale Rubino

cell. 3923627542, e-mail: pasquale.rubino@salveminionline.edu.it