Masseria Montalbano si aggiudica il prestigioso premio Italian Wedding Awards

Il 2021 si apre con uno straordinario traguardo per Masseria Montalbano. Una premiazione ad inizio anno e dopo un periodo difficile per il settore del wedding e degli eventi sigilla un momento di positività per la direzione della location e l’intero gruppo di lavoro.

Il premio Italian Wedding Awards è un riconoscimento prestigioso. I finalisti di tutte le regioni sono valutati da una giuria del settore attraverso dei criteri di valutazione specifici: il sito aziendale; i profili social media ed una prova tecnica richiesta per la categoria location dallo stimato giudice di gara Micheline Diab.

Con una giuria di fama internazionale composta da vari professionisti, Masseria Montalbano ottiene questa vittoria e la commenta con queste parole: «Siamo felici di aver vinto per il secondo anno consecutivo gli Italian Weddings Awards. Un'emozione unica. Un importante riconoscimento che si inserisce in un percorso di crescita costante di valore ottenuto negli anni con impegno e che condividiamo con i nostri sposi e con tutte le coppie che vorranno vivere il loro giorno più bello a Masseria Montalbano”.

Ringraziamo gli organizzatori nazionali Camelia Lambru e le referenti regionali Giulia Molinari e Cinzia Iannantuoni che operano per consolidare il valore della Puglia nella filiera del wedding e nel far emergere le eccellenze del nostro Paese.