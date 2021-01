Riqualificazione porto di Savelletri, domani la consegna del cantiere alla ditta

Sarà consegnato domani, giovedì 7 gennaio, alla ditta che curerà i lavori, il cantiere per la riqualificazione del porto di Savelletri. L’appuntamento è alle 10.00 sul braccio sud del porto con la conferenza stampa presieduta dal sindaco, Francesco Zaccaria. Interverranno l’assessore al Demanio e Porti, Giuseppe Galeota e il dirigente al ramo, Rosa Belfiore. Saranno presenti anche i rappresentanti della ditta che realizzerà i lavori, la Edil Pro di Brindisi.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook «Città di Fasano».

L’evento rispetterà tutte le attuali normative anti Covid-19, quindi sarà garantito il distanziamento sociale e ci sarà l’obbligo di mascherina.

Per la riqualificazione del porto di Savelletri il Comune di Fasano ha ottenuto un finanziamento dal Gal (Gruppo di azione locale).

La ditta Edi Pro si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso d’asta del 32,55% sul prezzo a base d’asta di 309mila euro.

Gli interventi cambieranno completamente il volto del porto con l’installazione di cinque banchi coperti e tre chioschi per la vendita diretta del pesce sui moli e un nuovo allaccio alla rete fognaria.

È previsto anche il rifacimento della pavimentazione in pietra, nuova illuminazione, nuove panchine, fioriere, cestini portarifiuti e quattro rastrelliere per il parcheggio delle biciclette. Saranno inoltre ristrutturati e riaperti i bagni pubblici, aggiungendo quelli per i disabili.

«Il settore della pesca, strategico anche per il turismo, ha bisogno di essere sostenuto – dice il sindaco, Francesco Zaccaria –. Questo intervento rappresenta un aiuto concreto che porterà sicuri benefici in termini di riqualificazione di tutta la zona e di rilancio di uno dei settori più importanti dell’economia di Fasano».