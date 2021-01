“Per Tonio – Per tutti”, nuova giornata per la tipizzazione a cura de “Il Fasano Siamo Noi”

L'associazione "Il Fasano Siamo Noi" con la sua area solidale, accogliendo l’appello del giovane fasanese Tonio Maniello, affetto da leucemia linfoblastica acuta, organizza per il 7 gennaio p.v. una seconda giornata di tipizzazione in collaborazione con l’ADMO Puglia. L’evento, che si terrà in piazza Ciaia dalle 15 alle 19, replica quanto già svoltosi lo scorso 24 settembre nella manifestazione “Tutti per Pietro, Pietro per tutti”, quando a fronte di ben 92 colloqui, 75 convenuti risultarono idonei alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, e furono iscritti nell’apposito registro nazionale IBMDR. Nella circostanza inoltre, un cospicuo gruppo di ulteriori potenziali donatori, in fila al momento della chiusura delle operazioni, non riuscirono a tipizzarsi, ed avranno pertanto giovedì 7 gennaio una nuova opportunità per aderire ad una campagna di vitale importanza.

Infatti, circa 2.000 pazienti oncoematologici necessitano ogni anno di trapianto di sangue midollare e di cellule staminali emopoietiche per migliorare le proprie speranze di vita, con la compatibilità che è di circa 1 su 100.000. Più persone si sottopongono a tipizzazione, più aumentano dunque le possibilità di trovare donatori compatibili, con l’iscrizione al registro IBMDR aperta a tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, un peso di almeno 50 kg e che godano di buona salute. Tutti gli idonei resteranno poi nel sopracitato registro sino all'età di 55 anni.

Per partecipare occorre prenotarsi chiamando al 338 6638113, oppure scrivendo privatamente alla pagina di ADMO Puglia (https://www.facebook.com/admopuglia.onlus) o direttamente a Tonio Maniello (https://www.facebook.com/antoniodifasano, per poi compilare gli appositi moduli (https://admo.it/wp-content/uploads/2019/04/all_b-2019.pdf / https://admo.it/wp- content/uploads/2020/07/cd-101-2020.pdf ), reperibili anche a Fasano presso Lovecchio Pneumatici e Mondadori Point in via Roma, Le Mille Bontà in corso Perrini e Shivè in via Ippocrate.

Coloro che interverranno in piazza Ciaia il 7 gennaio p.v. saranno poi sottoposti, assistiti da personale specializzato, ad un semplice e rapido prelievo sanguineo nell'autoemoteca presente in loco, con i volontari ADMO che saranno a disposizione dei presenti per fornire eventuale modulistica da compilare e per rispondere a qualsiasi interrogativo.

Ricordiamo infine che in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid, ovviamente invitiamo coloro che parteciperanno ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento sociale.

Assicureremo a tal proposito anche la presenza di tavoli e spazi opportunamente distanziati, nonché l'istallazione di postazioni fornite di gel igienizzante.

Vi aspettiamo nuovamente numerosissimi!