Oasi Botanica della Selva, approvato il progetto di recupero e riqualificazione

L’estate degli influencer? La meta più gettonata è stata la Puglia

Scelta per le sue bellezza naturalistiche, per il buon cibo, per il mare e per le tipiche strutture ricettive, la Puglia ha rappresentato la meta preferita anche di vip internazionali del calibro di Victoria e David Beckham, ma anche di italianissimi come Chiara Ferragni e Fedez.