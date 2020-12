Market Solidali: pubblicate le graduatorie con gli ammessi al sostegno

La rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi alla nuova fase di sostegno che consentirà a 31 nuclei familiari in situazione di difficoltà temporanea, residenti nei comuni di Cisternino e di Fasano, di usufruire dei servizi dei Market Solidali nel periodo gennaio-giugno 2021.

Le graduatorie, formulate sulla base dei criteri indicati dal regolamento, aventi come identificativo il codice pratica assegnato ad ognuno dei circa 90 richiedenti, sono state pubblicate sul sito www.equoenonsolo.it , sui profili social del programma, presso le sedi dei Market, ma anche trasmesse agli enti che collaborano con il programma. I richiedenti hanno potuto ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande on-line dai Market Solidali di Cisternino e Fasano, oltre che da enti, patronati e uffici di settore.

Entro e non oltre le ore 13 di sabato 9 gennaio 2021, i titolari delle domande potranno presentare richiesta di riesame per correzione di eventuali errori di compilazione, comunicando i dati corretti via email a: marketsolidalefasano@gmail.com

In seguito, i nuclei ammessi al sostegno dovranno presentare copia dei documenti loro richiesti per consentire di verificare la veridicità di quanto dichiarato in domanda. Nel caso in cui, durante il periodo di sostegno, dovessero aumentare le risorse a disposizione del programma, aumenterà anche il numero degli ammessi, con i nuovi beneficiari che saranno individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie pubblicate.

Infine, si comunica che è ancora in corso la raccolta di prodotti di prima necessità promossa in collaborazione con il Leo Club e il Lions Club Fasano Host, che ha già consentito di aumentare di una unità i nuclei familiari che potranno far la spesa per i prossimi sei mesi nel Market Solidale di Fasano. Questi i supermercati e i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa: Acqua & Sapone (Via Roma), Alter (via Dell’Artigianato, 62) Csette+7 (via Roma,1), Caseificio Alimentari Crovace (Speziale), Galleria Simply (v.le Longo), Pantagross (via Fascianello), Spazio Conad Fasano (Conforama), Supermercati Carparelli (p.zza Kennedy,25).

L’arrivo di nuove donazioni e risorse, potrà consentirci di aumentare ancora il numero dei nuclei familiari accolti, è possibile anche donare senza muoversi da casa, utilizzando le coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali:

Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano. Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causale: Donazione Market Solidale Cisternino. Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli presso la Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via Fogazzaro, 59 a Fasano e il Laboratorio Urbano “Jan-Net” in via XXIV Maggio a Cisternino.

Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).