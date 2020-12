Sport di base, a Fasano due progetti in impianti sportivi comunali da recuperare

Sono i due progetti per lo sport di base, in impianti comunali da recuperare, approvati dall’amministrazione nell’ultima riunione della giunta: la ristrutturazione completa del campo da basket della scuola Media “Giovanni Pascoli” e un nuovo manto sintetico per il campo del polivalente di Montalbano.

«Dopo anni di abbandono finalmente il campo da basket della Pascoli sarà rifatto – dice l’assessore alle Opere Pubbliche, Antonio Pagnelli –. Il progetto prevede: la demolizione e rimozione di quel che resta dell’originaria pavimentazione, la disostruzione dei canali di raccolta delle acque piovane, la posa della nuova pavimentazione sportiva in resine acriliche multistrato e dei nuovi canestri, una nuova recinzione metallica zincata e plastificata. Per quanto riguarda Montalbano, sostituiamo il vecchio terreno di gioco del campo polivalente, risalente al 2008 e ormai usurato, con un tappeto nuovo».

«Recuperare gli impianti per lo sport di base rappresenta un successo che va oltre quello legato alla pratica sportiva – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. In questi campetti si sono scritte le storie umane, oltre che sportive, di centinaia di bambini che hanno avuto la possibilità di formarsi, imparare a confrontarsi con i propri limiti, socializzare, diventare adulti. Per questo sono particolarmente contento di questi due interventi che ampliano il già ricco panorama del rinnovamento infrastrutturale degli impianti sportivi realizzato dalla nostra Amministrazione. Lo sono a maggior ragione perché recuperano strutture di base, che permettono di praticare sport davvero a tutti coloro che lo desiderano».